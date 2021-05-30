Afganistan'da düğüne havan saldırısı: 7 ölü
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Afganistan'da düğüne havan saldırısı: 7 ölü

Afganistan'da düğüne havan saldırısı: 7 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban tarafından düzenlenen havan saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban tarafından düzenlenen havan saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarınca fırlatılan havan mermisinin Kapisa'nın Enarcuy köyünde düğün yerine isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin yaralandığını ifade eden Şuriş, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Taliban ise havan saldırısının güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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