Afganistan'da din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sünni din adamı, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sünni din adamı, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Sünni din alimi Mevlevi Nur Paça Hamad'ın, başkentin 5. Bölgesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda Hamad'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganın kaçtığını söyledi.

Faramarz, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mevlevi Nur Paça Hamad, Afganistan'da yayın yapan televizyon kanallarında, ülkedeki terör örgütlerinin dinle ilgisi bulunmadığını anlatıyordu.

Kaynak: AA