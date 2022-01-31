Afganistan'da devlet üniversiteleri 2 Şubat'ta açılacak

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yükseköğrenim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, devlet üniversitelerinin 2 Şubat'ta açılacağını bildirdi.

Hakkani, basına yaptığı açıklamada, 2 Şubat'tan itibaren sıcak bölgelerdeki tüm devlet üniversitelerinin eğitime başlayacağını söyledi.

Ülkenin soğuk olan bölgelerindeki devlet üniversitelerinin de şubatın sonuna doğru açılacağını ifade eden Hakkani, böylece tüm devlet üniversitelerin yakında eğitime başlayacağını belirtti.

Hakkani, üniversitelerde eğitime başlanmasından 3 hafta sonra da sınavların yapılacağını kaydetti.

Yükseköğrenim Bakanlığına göre ülke genelinde 40 devlet ve 150 özel üniversite bulunuyor. Özel üniversitelerde eğitim devam ediyor.

Üniversiteler, Kovid-19 nedeniyle eğitime ara vermişti

Öte yandan Hakkani, Eylül 2021'de düzenlediği basın toplantısında, "karma eğitim sisteminin, İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu" savunmuştu.

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı bulunmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetmişti.

Afganistan'daki üniversiteler, Kovid-19 nedeniyle Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden önce eğitime ara vermişti.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Eylül 2021'de özel üniversiteler faaliyetlerine başlarken, devlet üniversiteleri kapalı kalmıştı.