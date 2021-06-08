Afganistan'da Devlet Abad ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan'da Devlet Abad ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'da Devlet Abad ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinin kontrolünü Taliban ele geçirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinin kontrolünü Taliban ele geçirdi.

Faryab İl Şura Vekili Abdul Mennan Kati, basına yaptığı açıklamada, militanların, iki gündür Devlet Abad ilçesine saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu sabah saatlerinde ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Kati, ilçe merkezinde kaymakamlık binasındaki 30 güvenlik görevlisinden ise haber alınamadığını belirtti.

Faryab'ın bir diğer İl Şura Vekili Abdul Ahad İlbek de saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan iki gün önce de Faryab vilayetinin Kaysar ilçesi Taliban'ın eline geçmişti.

Bir taraftan ülkede akan kanın durması için barış müzakere çabaları sürerken diğer yandan Taliban'ın saldırıları devam ediyor.

Militanlar, mayıs ayı başından beri yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla daha fazla toprak kazanmak için ilçe merkezlerine ve karakollara saldırılarını artırdı.

Militanlar, mayıs ayı başından beri ülke genelinde 8 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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