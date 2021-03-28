Afganistan'da Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan iki polis silahlı saldırıda öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına, Taliban militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına, Taliban militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan Ulusal Su İşleri İdaresi Sözcüsü Nizamuddin Hipilvak, basına yaptığı açıklamada, militanların barajın güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Hipilvak, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan militanların, 16 Mart'ta ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bulunan Paşdan Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat