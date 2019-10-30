Afganistan'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması - KABİL

30.10.2019 22:14

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Uluslararası Kız Lisesinde tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Marcan Matin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, TMV'nin bilginin dünyaya yayılması, cehaletin ortadan kaldırılması için kurulduğunu ve Türk halkının dünyaya en büyük hediyelerinden birisi olduğunu söyledi.

TMV olarak 50 ülkedeki 300 okulda 35 bin öğrenciyle eğitim ve kültüre hizmet ettiklerini anlatan Voyvot, amaçlarının, bulundukları ülkelerde kendi kültür ve geleneklerine bağlı olan iyi insanlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Voyvot, TMV'nin Afganistan'da FETÖ'den devraldığı ve yeni açtığı toplam 17 okulda binlerce öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayının daha da artacağını kaydetti.

İİT'nin Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Botsalı da her annenin bir öğretmen olduğunu ve bu nedenle Afgan kadınlarının barış konusunda da önemli rol oynayacağına inandığını vurguladı.

"İki ülke ilişkileri tarihi çok eskiye dayanıyor"

Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Matin, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin tarihinin çok eskilere dayandığının ve bugüne kadar güçlenerek devam ederek geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımlara değinen Matin, "Türkiye'nin yatırımlarının en önemlisi eğitim alanında yapılan yardımlardır ve Afganistan halkı bu yardımlardan çok memnundur." dedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, Afganistan'ın, Türkiye'nin kuruluşunda yaptığı yardımları asla unutmadıklarını söyledi.

Türkiye olarak son 18 yılda Afganistan'da kalkınma, altyapı, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Ertuğrul, bu yardımların devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, "Türkiye olarak Kabil'de bir kız üniversitesi açmayı planlıyoruz. Bu üniversitenin Afgan kızlarının eğitimine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Türkiye ile Afganistan arasındaki kardeşlik bağı ebedidir." diye konuştu.

Törenin sonunda öğrenciler Farsça ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Kaynak: AA