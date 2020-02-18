Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre Eşref Gani koltuğunu korudu
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Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre Eşref Gani koltuğunu korudu

Afganistan Seçim Komisyonu, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu. Muhalefet, oyların şeffaf bir şekilde değerlendirilemediği için sonucu kabul etmediği açıkladı

18.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:34
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre Eşref Gani koltuğunu korudu

Seçim Komisyonu, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak 'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.


Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını belirterek Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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