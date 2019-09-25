Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kandahar'daki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
25.09.2019 08:15
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kandahar'daki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com