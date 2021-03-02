Afganistan'da Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ahmedzai'den barış görüşmesi değerlendirmesi

Afganistan Cumhurbaşkanı danışmanlarından Hacı Nezir Ahmedzai, Taliban ateşkese uymadığı sürece Afganlar arasındaki görüşmelerin "zaman kaybı" olduğunu bildirdi.

Ahmedzai, Afganistan'da barışın sağlanması amacıyla 29 Şubat 2020'de ABD ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasının birinci yılında Sputnik haber ajansına demeç verdi.

Taliban ile Afganistan hükümeti arasındaki görüşmelere değinen Ahmedzai, Taliban şiddeti azaltma konusunda verdiği sözü tutmadığı ve ateşkese uymadığı sürece görüşmelerin "zaman kaybı" olduğunu belirtti.

Ahmedzai, görüşmelerin ikinci aşamasına ara verilmesine ilişkin de hükümet heyetinin uzun süredir Katar'ın başkenti Doha'da bulunduğunu ve görüşmelerin devam etmesi için hazır olduğunu söyledi.

29 Şubat'ta barış anlaşması imzalamıştı

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından ülkede tırmanışa geçen şiddet olayları ve saldırılarda 3 bin 35 sivil hayatını kaybetti, 5 bin 785 sivil yaralandı.

Doha'da ikinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmiş ve görüşmeler 22 Şubat'ta tekrar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen