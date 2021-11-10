- Afganistan'da çocuk felcine karşı ülke çapında aşı kampanyası başlatıldı

KABİL - Afganistan'da çocuk felcine karşı ülke çapında aşı kampanyası başlatıldı.

Afganistan'da Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından çocuk felcine karşı ülke çapında aşı kampanyası başlatıldı. Afganistan Halk Sağlığı Bakan Vekili Qalandar Ebad yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından desteklenen 4 günlük kampanyanın 5 yaşından küçük 9,9 milyon çocuğu hedef aldığını aktardı.

Bir çocuğa iki doz aşı uygulanacağını ifade eden Ebad, "Çocukları felç bırakan bu hastalığı yok etmek için çabalar sürüyor" dedi.

Yerel basında çıkan haberler e göre, Afganistan'da geçen yıl toplam 56 çocuk felci vakası kaydedilirken, bu yıl şimdiye kadar 1 vaka bildirildi.