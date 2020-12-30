Afganistan'da çığ 4 can aldı
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Afganistan'da çığ 4 can aldı

30.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:04
Afganistan'da çığ 4 can aldı

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Daykundi Doğal Afetlerle Mücadele Başkanı Esadullah Serveri, basına yaptığı açıklamada, vilayet genelinde günlerdir kar yağışının etkili olduğunu ve çoğu ilçeye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Serveri, Daykundi'nin Kiti ilçesine bağlı Harzar köyünde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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