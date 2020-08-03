Afganistan'da cezaevindeki çatışma sona erdi: 29 ölü, 50 yaralı
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Afganistan'da cezaevindeki çatışma sona erdi: 29 ölü, 50 yaralı

Afganistan'da Nangarhar vilayetinde bulunan Celalabad şehrindeki cezaevine düzenlenen bomba yüklü araçlı saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında başlayan çatışmanın sona erdiği belirtildi.

Afganistan'da cezaevindeki çatışma sona erdi: 29 ölü, 50 yaralı
03.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:19

Afganistan'da Nangarhar vilayetinde bulunan Celalabad şehrindeki cezaevine düzenlenen bomba yüklü araçlı saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında başlayan çatışmanın sona erdiği belirtildi. Olayda, 29 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

TOLO News'te yer alan habere göre, Nangarhar güven güçleri, bir cezaevine ve yakınındaki alışveriş merkezindeki saldırının yaklaşık 20 saat sonra 8 saldırganın etkisiz hale getirilmesiyle sona erdiğini açıkladı.

Yetkililer, en az 29 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirtti. Polis şefi, hem cezaevinin hem de yakınındaki alışveriş merkezinin saldırganlardan temizlendiğini ve bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu ifade etti. Operasyon sonucunda 8 saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Habere göre, Vali Sözcüsü Attaullah Khogyani de saldırının sona erdiğini belirterek, 'en az 29 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını' ifade etti.

Saldırı dün, bomba yüklü aracın cezaevinin giriş kapısını hedef almasıyla başlamış, patlama sonrasında hem cezaevinde hem de yakındaki alışveriş merkezinde güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Bunun üzerine bölgede operasyon başlatılmıştı.


Kaynak: DHA

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