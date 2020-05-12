Afganistan'da cenaze törenine saldırı: 15 ölü Afganistan'ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine yönelik saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine yönelik saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Nangarhar iline bağlı Kuzkunar ilçesinde bir cenaze törenine saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Yerel polis komutanı Sheikh Akram'ın cenaze törenine katılanlar hedef alındı. Cenaze törenine katılan 15 kişi hayatını kaybetti ve 56 kişi de yaralandı" dedi.

Hayatını kaybedenler arasında il şura meclisi üyesinin de bulunduğu öğrenildi. - KABİL

Kaynak: İHA