Afganistan'da cenaze törenine bombalı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde cenaze töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde cenaze töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Lagman Valiliği sözcüsü Asadullah Devletzey, yaptığı açıklamada, Devletşah ilçesinde, vilayetin önde gelenlerinden bir kişinin cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Devletzey, bombanın önceden törenin yapılacağı alana yerleştirildiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.