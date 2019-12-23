Afganistan'da cenaze törenine bombalı saldırı: 3 ölü
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Afganistan'da cenaze törenine bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde cenaze töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

23.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:14
Afganistan'da cenaze törenine bombalı saldırı: 3 ölü

'ın doğusundaki Lagman vilayetinde cenaze töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Lagman Valiliği sözcüsü Asadullah Devletzey, yaptığı açıklamada, Devletşah ilçesinde, vilayetin önde gelenlerinden bir kişinin cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Devletzey, bombanın önceden törenin yapılacağı alana yerleştirildiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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