Afganistan'da çatışma: 8 ölü

Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırının ardından, çıkan çatışmada 8 polisin öldüğü bildirildi.

Daykundi Valisi Sayed Enver Rahmati, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kacran'ın Padagak köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından, çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 8 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Rahmati, 16 polisin de yaralandığını belirtti.

Rahmati, çatışmada ayrıca 8 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 3 polis karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Kaynak: AA