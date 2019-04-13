Afganistan'da Çatışma: 7 Polis Öldürüldü

Afganistan'da Çatışma: 7 Polis Öldürüldü

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 7 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Çatışma: 7 Polis Öldürüldü

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 7 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı bildirildi.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Korab Leyla bölgesinde polis konvoyuna pusu kurmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 7 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Hatibi, 1 polisin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 10 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
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