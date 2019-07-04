Afganistan'da çatışma: 7 ölü, 4 yaralı
Afganistan'ın Daykundi vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Daykundi vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Daykundi Emniyet Müdürü Nakibullah Malistani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Kacran ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Malistani, çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.
Malistani, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmaların aralıklarla devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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