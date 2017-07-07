Afganistan'da Çatışma: 4 Ölü

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada dört sivil öldü.



Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Kerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin vilayetin Hoca Sebzpoş ilçesinde Taliban'a karşı düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktığını belirtti.



Yuriş, çatışmada Taliban militanlarının açtığı ateşin yoldan geçen bir araca isabet etmesi üzerine araçtaki dört sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivil ile iki polisin yaralandığını söyledi.



Taliban, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.