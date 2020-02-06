Afganistan'da çatışma: 3 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada üç korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada üç korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Faryab Emniyet yetkilileri, militanların, Kaysar'ın Arzalık köyüne saldırmasının ardından çatışma çıktığını açıkladı.
Çatışmada üç korucunun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, iki korucunun yaralandığını vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.