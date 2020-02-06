Afganistan'da çatışma: 3 ölü
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Afganistan'da çatışma: 3 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada üç korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.

06.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:38
Afganistan'da çatışma: 3 ölü

'ın kuzeyindeki vilayetinin Kaysar ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada üç korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Faryab Emniyet yetkilileri, militanların, Kaysar'ın Arzalık köyüne saldırmasının ardından çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada üç korucunun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, iki korucunun yaralandığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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