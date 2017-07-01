Afganistan'da Çatışma
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Şeybi Koh ilçesine Taliban militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Şeybi Koh ilçesine Taliban militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçeye saldırmasının ardından çıkan çatışmada, 6 polis ile 5 militanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bahir, 9 militanın da yaralandığını söyledi.
Taliban ise yaptığı açıklamada, Şeybi Koh ilçesine yapılan silahlı saldırıyla bir polis karakolunun kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.