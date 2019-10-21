Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti

21.10.2019 12:56

Uruzgan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hattab Hancar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gizab merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

18 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Son 48 saat içerisinde yaşanan çatışmada 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hancar, ayrıca 18 militanın öldürüldüğünü, 22 militanın da yaralandığını söyledi.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu birçok karakolun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Kaynak: AA