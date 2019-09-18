Afganistan'da canlı bomba saldırısı: 10 yaralı
Afganistan'ın Nangarhar vilayeti merkezi olan Celalabad'da bir devlet kurumuna canlı bomba saldırısı düzenlendi.
18.09.2019 14:34
Afganistan'ın Nangarhar vilayeti merkezi olan Celalabad'da bir devlet kurumuna canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi yaralandı.
Afgan medyası, Celalabad'da elektronik kartların dağıtımının yapıldığı bir devlet kurumu girişinde canlı bombanın kendisini havaya uçurduğunu duyurdu. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Kaynak: DHA