Afganistan'da camiye saldırı: Din alimi Semiullah Reyhan hayatını kaybetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiyi hedef alan bombalı saldırıda ülkenin önde gelen din alimlerinden Mevlevi Semiullah Reyhan hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiyi hedef alan bombalı saldırıda ülkenin önde gelen din alimlerinden biri hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının başkent Kabil'in 9'uncu bölgesindeki El Takva Camisi'nde gerçekleştiği, Mevlevi Semiullah Reyhan'ın hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com