Afganistan'da camiye saldırı: 8 ölü
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Afganistan'da camiye saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye akşam namazı için toplanan kalabalığa yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'da camiye saldırı: 8 ölü
20.05.2020 02:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:55

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye akşam namazı için toplanan kalabalığa yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Parwan ilçesinde bulunan bir camiye vatandaşların akşam namazı ve iftar için toplandığı sırada saldırı gerçekleşti. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırı, ABD'nin Afganistan'da bulunan en büyük askeri üssüne yakın bir köyde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Tarik Arian, "Taliban teröristleri, cinayetlerine bu akşam Çınar Khalazaii köyünde namaz kılanlara ateş açarak devam ettirdi" diyerek Taliban'ı suçladı.

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mujahid ise olayla ilgili kısa bir görüntü yayınlayarak devleti suçladı. Mujahid "Kabil yönetimin lafta milli istihbarat güçleri bu akşam iftar sofrasına oturan 9 sivili şehit etti" İfadelerini kullandı.

(Sultan Faizy/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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