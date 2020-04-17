Afganistan'da camiye saldırı: 3 ölü Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezindeki bir camiye cuma namazı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Helmand 8. Polis Amiri Muhammed Daveri ve iki sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zuvak, bir polis ile bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Zuvak, bölgeden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA