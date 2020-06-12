Afganistan'da camide patlama: 4 ölü
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Afganistan'da camide patlama: 4 ölü

Afganistan'da bir camide cuma namazı sırasında önceden yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu aralarında imamın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da camide patlama: 4 ölü
12.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:57

Afganistan'da bir camide cuma namazı sırasında önceden yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu aralarında imamın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkent Kabil'in 3. bölgesinde bulunan Sher Shah Suri Caminde cuma namazı esnasında önceden yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucu aralarında cami imamının da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu yaralıların da olduğu bildirilirken henüz net rakam açıklanmadı. Olayda cami imamının hedef alındığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian olayı doğrulayarak, "İslam ve Afgan halkı düşmanlar, bir kez daha namaz kılan vatandaşımıza, önceden yerleştirilen patlayıcıyı infilak ettirdi. Maalesef patlama sonucu cami imamı ile beraber 3 kişi daha hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. - KABİL

Kaynak: İHA

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