Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
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Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

11.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:05
Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel güvenlik yetkilileri, Nangarhar'ın Kame ve Behsud ilçelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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