Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
11.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:05
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel güvenlik yetkilileri, Nangarhar'ın Kame ve Behsud ilçelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat