Afganistan'da bombalı saldırıda ölü sayısı 21 olarak açıklandı
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Afganistan'da bombalı saldırıda ölü sayısı 21 olarak açıklandı

Afganistan'da bombalı saldırıda ölü sayısı 21 olarak açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21, yaralı sayısı ise 91 olarak açıklandı.

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21, yaralı sayısı ise 91 olarak açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde bulunan Logar vilayetinin merkezi Pol-e Alam'da iftar saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30 olduğu ifade edilmişti ancak Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21, yaralı sayısı ise 91 olarak bildirildi.

Saldırının hedefi henüz bilinmezken, patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve işyerlerinin yanı sıra eski İl Şura Başkanı'nın evi ve bir öğrenci yurdunda büyük hasar meydana gelmişti. Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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