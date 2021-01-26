Afganistan'da bombalı saldırıda Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı yaralandı
26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Afganistan'ın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda, Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri yaralandı.
Afganistan'ın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda, Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri yaralandı.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Eyyübi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yardımcısı Safiullah Amiri'nin makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Eyyübi, saldırıda Amiri ile bir korumasının yaralandığını belirtti.
Hastaneye kaldırılan Amiri'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat