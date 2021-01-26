Afganistan'da bombalı saldırıda Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afganistan'da bombalı saldırıda Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı yaralandı

26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Afganistan'da bombalı saldırıda Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı yaralandı

Afganistan'ın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda, Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda, Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri yaralandı.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Eyyübi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yardımcısı Safiullah Amiri'nin makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Eyyübi, saldırıda Amiri ile bir korumasının yaralandığını belirtti.

Hastaneye kaldırılan Amiri'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da bombalı saldırıda Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:51:30. #1.15#
title