Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü
21.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:34

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezinde bir kasap dükkanı önüne yerleştirilen bombanın, kalabalığın toplanmasıyla patlatıldığını söyledi.

Başarat, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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