Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü
14.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:22

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrindeki Gümrük Müdürlüğü önünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Hogyani, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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