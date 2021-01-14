Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü
14.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:48
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Çoney bölgesinde bir taksiye yerleştirilen bombanın patlatıldığını bildirdi.
Barikzey, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat