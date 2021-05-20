Afganistan'da bombalı saldırıda 9 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Helmand Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Buşran bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Hamdard, saldırıda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BM Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, son zamanlarda en çok can kayıpları yol kenarına yerleştirilen bombaların patlatılması yüzünden yaşanıyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 2 haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat