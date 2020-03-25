Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti.
25.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, Musa Kale'nin Ruşan Taver bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
Kaynak: AA