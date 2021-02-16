Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis öldü

16.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:44
Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Almar'ın merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Yuriş, saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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