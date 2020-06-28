Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Vaşir ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.
28.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:59
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Vaşir ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Vaşir ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Zuvak, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin yaralandığını söyledi.
Kaynak: AA