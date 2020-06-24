Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
24.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:33

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Murdiyan ilçesinin Feruk Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Aryen, 1 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Aryen, saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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