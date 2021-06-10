Afganistan'da bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'da bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Baglan İl Şura Vekili Bismillah Ataş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bağ Şamal bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Ataş, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 10 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, ölen ve yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 50 olduğunu iddia etti.

Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken şiddet olayları arttı.

Mayıs başından bu yana ABD askerlerinin çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkan güvenlik boşluğundan istifade eden Taliban, geçen aydan bu yana saldırılarını artırdı.

Saldırılarla Taliban'ın toprak hakimiyetini genişlettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'da bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:49:18. #1.13#

title