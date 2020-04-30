Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Ender ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
30.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:40
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Ender ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, basına yaptığı açıklamada, Ender ilçesinin Nazar Han Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti.
Cumazadeh, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA