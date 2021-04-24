Afganistan'da bombalı saldırıda 4 kişi öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Afganistan'da bombalı saldırıda 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Şaliz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Cumazada, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu ölümlerin yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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