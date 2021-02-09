Afganistan'da bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde demir yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde demir yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Deh Surh bölgesinde İran-Afganistan demir yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Katali, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, birinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat