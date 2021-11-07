Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Afganistan'ın Nangarhar vilayet merkezi Celalabad kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Nangarhar vilayet merkezi Celalabad kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililere göre, Celalabad'ın merkezindeki 2'nci Bölge'de art arda iki bombalı saldırı nedeniyle yoldan geçen 3 sivil öldü.
Görgü tanıkları, patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu belirti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet