Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Helmand Emniyet yetkilileri, vilayetin Bulan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ölenler ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık son 3 aydır ülke genelinde sivillere yönelik düzenlenen saldırıları üstlenen olmuyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 240'ı geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar 2015'te de ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat