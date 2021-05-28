Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü

Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın merkezindeki Şuhi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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