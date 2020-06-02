Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
02.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:27
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
Sar-i Pul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nur Aka Faizi, basına yaptığı açıklamada, Sar-i Pul'un Aktaş köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Faizi, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA