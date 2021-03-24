Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü

24.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:09
Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin AB Kamari ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin AB Kamari ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

AB Kamari Kaymakamı Hudad Tayyib, basına yaptığı açıklamada, ilçesinin Tegab Rubat bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını belirten Tayyib, saldırının ardından bölgede düzenlenen operasyonda çok sayıda militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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