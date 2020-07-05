Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
05.07.2020 07:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:15

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Ahmad Abad bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Manşet

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