Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
05.07.2020 07:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:15
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Ahmad Abad bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA