Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
20.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:47

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Atikullah Vesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Herat'ın Kuhsan ilçesinin Kuddus Abad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Vesik, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.

Vesik, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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