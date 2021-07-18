Afganistan'da bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Koçai Mazari bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yaklaşık 10 ay önce Türkmen Türkü olan Abdul Rauf adında küçük bir çocuk, okul yolunda kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat