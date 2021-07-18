Afganistan'da bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan'da bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Koçai Mazari bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 10 ay önce Türkmen Türkü olan Abdul Rauf adında küçük bir çocuk, okul yolunda kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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