Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü
Afganistan'ın Kunar vilayetinin Şigel ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
04.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:29
Afganistan'ın Kunar vilayetinin Şigel ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Kunar Valiliği sözcüsü Abdul Gani Musammim, basına yaptığı açıklamada, Şigel ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Musammim, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA